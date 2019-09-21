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رياضة

وليد سليمان يعلق على وفاة المشجع الزملكاوي .. شاهد | ماذا قال

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:43 م
وليد سليمان
وليد سليمان
مصطفى كرم
نعى وليد سليمان لاعب النادي الاهلي المشجع الزملكاوي الصغير أدهم الكيكي الذي لقي مصرعه عقب حادث أليم تعرض له أثناء توجهه مع والده لمشاهدة السوبر المصري أمس.

ونشر وليد سليمان صورة الطفل أدهم الكيكي مع والده عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "ربنا يرحمك ويصبر اهلك ويجعل مثواك الجنة ربنا يرحم شهداءنا جميعا".

وسيطرت حالة من الحزن على أبناء محافظة دمياط فور تلقيهم خبر وفاة الطفل ادهم مسعد الكيكى ابن محافظة دمياط في حادث سير وهو برفقة والده أثناء توجههما من دمياط إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر امس إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهما.

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