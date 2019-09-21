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رياضة

شاهد ما قاله الخطيب للاعبى الأهلى عقب الفوز على الزمالك فى السوبر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى


زار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي مساء اليوم السبت معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب بالاسكندرية لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر أمس على حساب المنافس التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد برج العرب.

واشاد الخطيب خلال الجلسة التى جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل إنطلاق المران المسائي اليوم على الملعب الملحق بفندق إقامة الفريق بالجهود الكبيرة التى بذلها اللاعبون وإنضباطهم السلوكي وإلتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي فى مباراة مهمة أسعدت نتجيتها عشاق الاهلي فى كل مكان.

وقال رئيس النادي للاعبين خلال الجلسة إنهم نجحوا فى تحقيق بطولة مهمة مع إنطلاقة الموسم الكروي الجديد ولكن يبقى التحدي الأكبر ممثلًا فى الفوز بالبطولتين المفضلتين للأهلي وجماهيره وهما بطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا من أجل العودة من جديد لتمثيل القارة الأفريقية فى مونديال العالم للأندية.

وأوضح أن النادي سيواصل دعمه القوي فى جميع الإتجاهات للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي فى إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا مشددًا لهم على أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات وترغب دائمًا فى حصد الفريق المركز الأول على كافة المستويات.

وواصل الكابتن الخطيب حديثه مع اللاعبين بالتأكيد على ثقته الشديدة فى قدراتهم على إسعاد جماهير الأهلي وتحمل الضغوط الملقاة على عاتقهم بفضل أدائهم بروح الفانلة الحمراء وشخصية الأهلي التى تبقى كلمة السر الدائمة فى تحقيق الإنتصارات والوصول إلى منصات التتويج.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الاثنين على إستاد برج العرب فى إفتتاحية مشوار الفريق ببطولة الدوري العام.

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