بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة لها جديدة علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" بملابس فلكولورية.



وظهرت راندا البحيرى بالعباية اللف والياشمك المطرز بالالوان المختلفة وهو زي السيدات قديما فى الأماكن الشعبية، ويعتبر الياشمك هو احد مظاهر الفلكلور المصري للزي النسائي .



وكانت راندا داخل احد المطاعم التي تقدم اكلات شرقية وتقدم ملابس للسيدات للالتقاط الصور حيث كانت ترتدي ملابس كاجول تحت العباية والياشمك دون ان تعتمد على مكياج يبرز عيونها تحت الياشمك .