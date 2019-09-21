التموين تبدأ إجراءات تفعيل مكاتب الخدمة المتطورة ..أماكن للتيسير على الجمهور بتعليمات رئاسية

التموين:

افتتاح مكتب الخدمة المتطورة بالعمرانية

السماح بـ ضم الزوجة على بطاقة تموين زوجها



فيما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن كيفية دورة العمل بمكتب الخدمة المتطور بالعمرانية من العاملين بالمكتب، والذين أكدوا أن دورة العمل لأداء الخدمة المواطن لا تتعدى 15 دقيقة خلال تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية.



ووجه الوزير، العاملين بالاستمرار فى العمل على راحة المواطنين وأن الهدف من تطوير هذه المكاتب وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة.



وقرر وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.



ووجه الوزير، تعليماته إلى مسئولي مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، بأنه أصدر قرارا بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها، حتى تتمكن من صرف السلع التموينية المدعمة والخبز، ضمن المقررات المخصصة للبطاقة.



جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيتلقون الخدمات فى أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية بمختلف المحافظات.



وقام الوزير، بافتتاح مكتب الخدمة المتطور بالعمرانية، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمحاسب هشام كامل وزارة التموين بالجيزة.



وشدد الوزير على مسئولي مكاتب التموين، بتيسير كافة الإجراءات، من أجل تقديم الخدمات للمواطن فى سهولة ويسر وعدم تعقيد الأمور أمام المواطن، ﻭأنه فى حالة تعثر الموظف فى الرد على أى استفسار يخص خدمة المواطن عليه التواصل مع الوزارة أو معه شخصيا، من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين، خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.



افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم ، مكتب الخدمة المتطورة بالعمرانية بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وهشام كامل، وكيل وزارة التموين بالجيزة.وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم تجهيز مراكز الخدمة المتطورة بجميع التجهيزات، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلي وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وجميع الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة من المواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.وقال إنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، حيث إن الناتج النهائي من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وأيضًا توفير السلع الغذائية فى مختلف المجمعات، وهو ما تقوم به وزارة التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تطوير جميع الخدمات فى المؤسسات بالدولة من أجل راحة المواطن.