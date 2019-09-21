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منوعات

علقة موت فى حضور الشرطة.. رجل يهشم وجه زوجته ويكسر فكها.. تفاصيل مثيرة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:00 م
السيدة آن
السيدة آن
مريم صليب
أجمل شيء في علاقات الحب البدايات لكنها قد تخدع البعض، فهناك بعض الأشخاص ممثلون من الدرجة الاولى ، لا تظهر حقيقتهم في البداية ولابد أن تمهل نفسك بعض الوقت حتى يظهروا على حقيقتهم.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الشابة « آن » البالغة من العمر 29 عاما ، تعرضت لضرب مبرح من زوجها أسفر عن اصابتها بكسر في الفك وتهشيم عظام الوجه.

وأشارت التحقيقات أن السيدة آن ، قامت بطلب النجدة التي حضرت للمنزل على الفور إلا أنهم فوجئوا بجراءة زوجها أنه مازال يضربها ويلكمها حتى حضرت الشرطة وأنقذتها من يده.

وذكرت الزوجة المكلومة أن سبب المشكلة أنها طلبت منه الإهتمام بالأطفال والمشاركة في مصاريف المنزل إلأ أنه صاح في وجهها ولقنها علقة موت.

وأضافت " آن" ، أنها متزوجة منذ ثلاثة أعوام ، وكان زوجها يقول لها في صباح كل يوم أنها أميرة الأميرات في عينه و لكن إختلفت طباعه 180 درجة بعد إنجاب الطفل الثاني.

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