ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"آليات التصدي للإرهاب من خلال التعليم".. ضمن محاور ملتقى الهناجر الثقافي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:29 م
صدى البلد
طارق موسى
يناقش ملتقى الهناجر الثقافى، يوم الاثنين المقبل، عدة محاور منها أهم قضايا التعليم الجامعي وأهم التحديات، ودور الجامعة في تحديث مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وأيضا دور الجامعة في البحث العلمي وكيف يمكن الوصول بجامعاتنا الحكومية المصرية في مكانة متقدمة بين جامعات الدول المتقدمة.

كما يناقش الملتقى دور التعليم الجامعي كأحد أهم محاور القوى الناعمة المصرية في تحصين شبابنا ضد التطرف والإرهاب، ويستعرض الملتقى آليات المواجهة الفعالة والتصدي لبراثن التطرف والإرهاب من خلال التعليم ومحاور أخرى عديدة يناقشها الملتقى.

يأتى الملتقى تحت رعاية وزير الثقافة، ويقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، بعنوان "التعليم والنهوض بالوطن" فى السابعة من مساء يوم الاثنين ٢٣ سبتمبر الجارى بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

يتحدث في الملتقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى، والدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.

يتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغاني الوطنية من المطرب الكبير "محمود درويش" بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثورة يوليو .. فى ملتقى الهناجر الثقافى.. الاثنين

القوى الناعمة ودورها في مواجهة والإرهاب.. ندوة بملتقى الهناجر الجمعة

خلال ملتقى الهناجر الثقافي.. ناهد عبد الحميد: القوى الناعمة تجعلنا نتقبل الآخر بصدر رحب

خلال ملتقى الهناجر الثقافي.. طايع عبد اللطيف: بتكاتف واتحاد الجميع نساوي الكثير

خلال ملتقى الهناجر.. رشا علي الدين: الإعلام مصل حيوي لتحصين الشعوب من القوى الهدامة

القس بولا فؤاد رياض: القوى الناعمة لا تعني الضعف

ترشيحاتنا

طالبة تصاب بالعمى بعد سباحتها في البحر.. اعرف السبب

بـ أكمام طاووس .. بوسى برفقة حلا شيحة فى أغرب إطلالة لها

بفستان غريب وضفيرة عالية.. أروى جودة مع صبا مبارك بمهرجان الجونة

هنكد عليكم كل يوم.. أحمد موسى: لجان الإخوان الإلكترونية بطلعنا تريند يوميًا

العثور على أسلحة آر بى جى.. مداهمة وكر إرهابي ومقتل اخوانى في تبادل لإطلاق النار.. فيديو

بسعر صادم.. مى عمر تتألق بفستان فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة