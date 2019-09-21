"آليات التصدي للإرهاب من خلال التعليم".. ضمن محاور ملتقى الهناجر الثقافي

يناقش ملتقى الهناجر الثقافى، يوم الاثنين المقبل، عدة محاور منها أهم قضايا التعليم الجامعي وأهم التحديات، ودور الجامعة في تحديث مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وأيضا دور الجامعة في البحث العلمي وكيف يمكن الوصول بجامعاتنا الحكومية المصرية في مكانة متقدمة بين جامعات الدول المتقدمة.



كما يناقش الملتقى دور التعليم الجامعي كأحد أهم محاور القوى الناعمة المصرية في تحصين شبابنا ضد التطرف والإرهاب، ويستعرض الملتقى آليات المواجهة الفعالة والتصدي لبراثن التطرف والإرهاب من خلال التعليم ومحاور أخرى عديدة يناقشها الملتقى.



يأتى الملتقى تحت رعاية وزير الثقافة، ويقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، بعنوان "التعليم والنهوض بالوطن" فى السابعة من مساء يوم الاثنين ٢٣ سبتمبر الجارى بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .



يتحدث في الملتقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى، والدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.



يتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغاني الوطنية من المطرب الكبير "محمود درويش" بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية.