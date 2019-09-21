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فن

جميلة عوض من الجونة: نتمنى إنشاء مهرجان بكل محافظة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:57 م
جميلة عوض
جميلة عوض
سعيد فراج
أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، وأشادت بالصورة العامة للمهرجان، واصفةً اياه بأنه لا يقل عن أي مهرجان سينمائي عالمي، من حيث التنظيم والعروض والضيوف والتغطية الإعلامية.

واثنت جميلة عوض على المهرجان ودوره، موضحةً أن تلك المهرجانات تصب دائمًا في صالح السينما المصرية، مشيرةً إلى أنها تتمنى أن يكون هناك مهرجان سينمائي في كل محافظة مصرية لأن هذا في صالح تشجيع السياحة والإستثمار.

وعن العروض التي تفضل حضورها، أوضحت أنها ستحاول متابعة أغلب العروض، كما أكدت أنها في أي مهرجان تحضره تكون حريصة على حضور أغلب العروض والندوات وورش العمل، لأنها ترى أنها فرصة للفنان أن يطلع على المدارس السينمائية الجديدة، والاستفادة منها.

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