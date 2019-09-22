التموين تبدأ إجراءاتها لتحسين مراكز الخدمات المتطورة بمكاتبها



قالت الوزارة في تقرير صادر عنها إن مراكز الخدمة المتطور يستهدف تقليل فترات انتظار المواطنين داخل مكاتب التموين لتقديم الطلبات او اصدار بطاقات التموين المفقودة بحيث يتم تخفيض مدة تقديم الخدمة لأقل من ربع الساعة .



ذكرت الوزارة أن القيادة السياسية لديها تعليمات واضحة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وارتقاء بمستوى تقديمها لها، وتجهيز أماكن انتظار داخل المكاتب التابعة للوزارة بوسائل الراحة من أجهزة حاسب آلي و أثاث ومعدات التهوية و مبردات مياه.



أشارت الوزارة إلى وجود خطط لتأهيل العاملين بالمكاتب التموينية لتقديم الخدمات للمواطنين وفقا لمعايير تقييم ومتابعة، لتحقيق الرضا للجمهور.



بدأت وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية، إجراءاتها لتوسيع منظومة مراكز الخدمة المتطورة لتشمل مكاتب التموين على مستوى الجمهورية والمديريات التابعة بغرض التيسير على المواطنين.