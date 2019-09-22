ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين تبدأ إجراءاتها لتحسين مراكز الخدمات المتطورة بمكاتبها

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
محمد صبيح
بدأت وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية، إجراءاتها لتوسيع منظومة مراكز الخدمة المتطورة لتشمل مكاتب التموين على مستوى الجمهورية والمديريات التابعة بغرض التيسير على المواطنين.

قالت الوزارة في تقرير صادر عنها إن مراكز الخدمة المتطور يستهدف تقليل فترات انتظار المواطنين داخل مكاتب التموين لتقديم الطلبات او اصدار بطاقات التموين المفقودة بحيث يتم تخفيض مدة تقديم الخدمة لأقل من ربع الساعة .

ذكرت الوزارة أن القيادة السياسية لديها تعليمات واضحة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وارتقاء بمستوى تقديمها لها، وتجهيز أماكن انتظار داخل المكاتب التابعة للوزارة بوسائل الراحة من أجهزة حاسب آلي و أثاث ومعدات التهوية و مبردات مياه.

أشارت الوزارة إلى وجود خطط لتأهيل العاملين بالمكاتب التموينية لتقديم الخدمات للمواطنين وفقا لمعايير تقييم ومتابعة، لتحقيق الرضا للجمهور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التموين: افتتاح مكتب الخدمة المتطورة بالعمرانية للمواطنين

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة ببطاقة أسرتها لزوجها

اضافة الزوجة على بطاقة التموين فورا دون مشاكل.. برلمانى يعلق على القرار

التموين تبدأ إجراءات تفعيل مكاتب الخدمة المتطورة ..أماكن للتيسير على الجمهور بتعليمات رئاسية

ترشيحاتنا

اخبار البرلمان| زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا.. واتجاه لحظر الأكياس البلاستيك

مجوهرات فخمة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار فى ثالث أيام مهرجان الجونة.. صور

عليك الإسراع للطبيب.. حظ برج الثور اليوم الأحد 22 /9 /2019

رمضان صبحي زملكاوي .. رد ناري وحاسم لجماهير الأهلي على مرتضى منصور .. فيديو وصور

بفستان قصير.. مي عمر بصحبة زوجها والإعلامية بوسي شلبي

بعد ما نشرته حركة حماس .. عمرو أديب: مكنش العشم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور