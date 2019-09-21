الدوري السعودي.. الأهلي يفوز على الفتح بهدفين

نجح فريق أهلى جدة في تحقيق الفوز على الفتح بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى السعودى للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية.



افتتح دجانينى الأهداف لصالح الأهلى السعودى فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وعمر السومة في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، في المباراة التي شهدت مشاركة نجم الترجي التونسي السابق الجزائري يوسف البلايلي.



بهذه النتيجة يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في أخرى والهزيمة في واحدة



على الجانب الاخر لا يزال الفتح فى المركز السادس عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى السعودى بدون رصيد من النقاط.



