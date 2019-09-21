دون خطوط حمراء.. الحوثي يوجه أقوى تحذير إلى السعودية

أكد زعيم "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي أن قوات الجماعة ستتخلى عن استهداف السعودية حال وقفها "العدوان" على اليمن، لكنها ستكثف عملياتها إذا استمرت هجمات التحالف العربي.



وقال الحوثي: سنشن حال استمرار العدوان ضربات أكثر إيلاما وأشد فتكا في عمق السعودية دون خطوط حمراء.



جاءت تصريحات الحوثي بمناسبة الذكرى الخامسة لذكرى انقلابهم على الرئيس عبدربه منصور هادي، زاعما أن ما سماه "ثورة 21 سبتمبر" كانت "من أول وأهم وأكبر إنجازاتها التحرير لشعبنا العزيز من الوصاية الخارجية واستعادة حقه في الاستقلال والسيادة والحرية"، على حد تعبيره.



وكان الحوثيون قد أعربوا أمس الجمعة عن استعدادهم لوقف الهجمات ضد السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، مقابل إقدام المملكة على خطوة مماثلة، حسبما أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى وهو السلطة السياسية للحوثيين.

