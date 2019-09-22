ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبرزها نقلة نوعية في مجال الصناعة .. برلمانية تكشف فوائد وجود كلية النانو التكنولوجي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر
حسن رضوان
أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بجهود محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التي تجلت في أنشاء أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط" والتي تعد نموذجًا مختلفًا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل.

وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقنية النانو تعرف بأنها علم يهتم بدراسة عملية معالجة المواد بالاستعمال الجزيئي والذري، وتستعمل تقنية النانو تكنولوجي في مجالات متعددة مثل الزراعة والكيمياء والهندسة والطب وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى بحث دقيق.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن هناك عددا كبيرا من المراكز النانو في القاهرة والمنصورة منذ 10 سنوات، ووجود كلية للنانو تتضمن مجموعة من التخصصات الكبيرة تعد نقلة نوعية في مجال البحث العلمي وتطوير الصناعة في مصر لما لها من أهمية كبيرة في التطوير والبحث.

وأوضحت النائبة، أنها ستتواصل مع المجلس الأعلي للجامعات لمعرفة كيفية التقديم على هذه الكلية هل ستكون كلية للدراسات العليا أم ستكون تابعة لكليات التنسيق.

يأتي ذلك بعد أن قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم أنشأوا أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط، والتي تعد نموذجا مختلفا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل.

وتابع، "الخشت" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن كلية "النانو تكنولوجي" هي مستقبل الوظائف والصناعة في مصر، حيث خاضت فيه اليابان شوطا كبيرا، بتطوير العمل والصناعة في ذلك المجال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء أول كلية للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

إنشاء أول كلية من نوعها في الشرق الأوسط للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.. التدريس يعتمد على نظام الساعات المعتمدة.. والكلية تتضمن وحدة لإدارة الأزمات.. وبرامجها تتماشى مع استراتيجية 2030

فيديوجراف| تفاصيل.. أول كلية نانو تكنولوجي في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة

برلماني: دخول جامعة القاهرة عالم النانو تكنولوجي إنجاز تاريخى فى عهد السيسى

بعد عزمها إنشاء كلية متخصصة.. برلمانيون: دخول جامعة القاهرة عالم النانو تكنولوجي إنجاز تاريخى

جامعة القاهرة في أسبوع .. رئيس جمعية الأمم المتحدة تشكر الخشت في خطاب رسمي.. وحمدى رزق يشيد بإنجازات الجامعة.. وبرلمانيون: دخول الجامعة عالم النانو تكنولوجي إنجاز تاريخي

ترشيحاتنا

بدون بطانة.. بسمة بإطلالة مثيرة فى مهرجان الجونة

فضيحة.. فيديو لمجموعة شباب يتقاضون أموالا للمشاركة في المظاهرات الإخوانية

تفاصيل مأمورية الفجر.. إصابة ضابطي أمن وطني وجيران إرهابي المطرية يروون لحظات الموت والفزع

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

أكثر رسالة مأساوية .. نزل تحت المحيط ليطلب من حبيبته الزواج فمات غرقًا.. فيديو

عقب الهزيمة المذلة من بيراميدز.. علي ماهر: العامل المادي أساس قوة الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية