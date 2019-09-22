أبرزها نقلة نوعية في مجال الصناعة .. برلمانية تكشف فوائد وجود كلية النانو التكنولوجي

أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بجهود محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التي تجلت في أنشاء أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط" والتي تعد نموذجًا مختلفًا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقنية النانو تعرف بأنها علم يهتم بدراسة عملية معالجة المواد بالاستعمال الجزيئي والذري، وتستعمل تقنية النانو تكنولوجي في مجالات متعددة مثل الزراعة والكيمياء والهندسة والطب وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى بحث دقيق.



وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن هناك عددا كبيرا من المراكز النانو في القاهرة والمنصورة منذ 10 سنوات، ووجود كلية للنانو تتضمن مجموعة من التخصصات الكبيرة تعد نقلة نوعية في مجال البحث العلمي وتطوير الصناعة في مصر لما لها من أهمية كبيرة في التطوير والبحث.



وأوضحت النائبة، أنها ستتواصل مع المجلس الأعلي للجامعات لمعرفة كيفية التقديم على هذه الكلية هل ستكون كلية للدراسات العليا أم ستكون تابعة لكليات التنسيق.



يأتي ذلك بعد أن قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم أنشأوا أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط، والتي تعد نموذجا مختلفا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل.



وتابع، "الخشت" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن كلية "النانو تكنولوجي" هي مستقبل الوظائف والصناعة في مصر، حيث خاضت فيه اليابان شوطا كبيرا، بتطوير العمل والصناعة في ذلك المجال.