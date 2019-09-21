الشباب والرياضة تزف بشرى لأهالي ميت ابو الحسين بالدقهلية..صور

شهد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية ،مساء اليوم السبت، ختام دورة كرة القدم المقامة تحت عنوان "دورة الصداقة" بمركز شباب ميت ابو الحسين بمركز أجا بالدقهلية بحضور عدد من قيادات الوزارة ونواب المحافظة.



وشارك في الدورة 32 فريقًا من مراكز شباب الدقهلية، و تنافس في نهائي البطولة -التي استمرت لمدة 30 يومًا- كل من مركز شباب ابو الحسين ومركز شباب طنامل بحضور مكثف من أهالى قرية ميت أبو الحسين من النشء والشباب والعائلات.



وقالت وزارة الشباب والرياضة :"نفتتح العديد من المنشآت الرياضية التي تم تطويرها، ونضع حجر أساس إنشاء منشآت أخرى في جميع المحافظات، فالدولة المصرية تصل الليل بالنهار لتحقيق الإنجازات الملموسة في شتى القطاعات في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار توجه الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من أجل خدمة المواطنين".



وأشادت بالإقبال المكثف من جانب شباب وأهالي قرية ابو الحسين على حضور نهائي الدورة المقامة بالمركز، مشيرًا أن هذا التجمع هو خير رد علي كل الحاقدين الذين يرغبون في تشوية الحقيقة، وإظهار الصورة الزائفة، معربًا عن ثقته في شباب مصر ووعيهم بمختلف التحديات والقضايا وقدرتهم على الوقوف أمام أي تطاول على الدولة المصرية.



أعلن وزير الشباب والرياضة عن إدراج ملعب مركز شباب ميت ابو الحسين ضمن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بحيث يتم تنجيل الملعب وتزويده بأعمدة الإنارة الكاشفة وإنشاء سور يحيط بالملعب خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه، أعرب محافظ الدقهلية عن أمله في تكرار إقامة دورة الصداقة في كل قري المحافظة، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في الخروج بها بشكل مشرف.



وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تراهن على الدور الإيجابي لشبابها، وقدرتهم على إحداث التنمية في مختلف المجالات ، مشيرًا أن التجمع الكبير لأهالى قرية ميت ابو الحسين في نهائي الدورة اليوم يؤكد أن شعب مصر متماسك، ويتحدي كل الصعاب، وسينتصر على كل اعداء الوطن.



فيما أشاد النائب فوزي فتي بدور وزارة الشباب والرياضة ودعمها البارز في المجال الرياضي، وحرصها النهوض بالرياضة في كل مراكز شباب مصر، مقدمًا الشكر والتقدير للجنة المنظمة للدورة، ومستوى التنافس المتميز بها.