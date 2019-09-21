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أحمد موسى يفضح فبركة الجماعة الإرهابية أعداد المتظاهرين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:56 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر بلد بها 100 مليون مواطن، ومن الوارد أن يكون بين الـ 100 مليون ناس زعلانة وغضبانة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وارد تلاقي في الـ 100 مليون عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي وحركة 6 أبريل الإرهابية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" منذ عام 2011 لم يتوقف التآمر على الدولة المصرية، وتم القضاء على التآمر في ثورة الثلاثين من يونيو بنزول 33 مليون مواطن مصري وتلك الثورة تعتبر الأكبر والأهم في تاريخ مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" من الطبيعي ينزل ألف أو ألفين في القاهرة او المحافظات، وجماعة الإخوان الإرهابية فشلت فشلا ذريعا وكانوا يراهنون على نزول أكثر من 3 مليون مواطن".

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