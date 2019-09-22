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اقتصاد

ارتفاع احتياطيات البنوك لـ236.1 مليار جنيه في يونيو 2019

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
سجلت احتياطيات البنوك في نهاية العام المالي الماضي ارتفاعا لـ236.1 مليار جنيه بعد أن كانت 213.732 مليار جنيه في العام 2018/2017 السابق بفرق22.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ185.85 مليار جنيه بنهاية العام 2017/2016 بزيادة بلغت 50.25 مليار جنيه

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي إن رصيد السندات والقروض طويلة الأجل وصلت لـ 166.65 مليار جنيه في يونيو 2019 مقابل 145.6 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق له ومقارنة بـ 123.96 مليار جنيه في يونيو 2017

ووصلت التزامات البنوك داخل وخارج مصر لـ 372.93 مليار جنيه مقابل 485.48 مليار جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 480.72 مليار جنيه في نفس الشهر من العام 2017

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