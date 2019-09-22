برلماني يطالب بتطوير القاعدة الإنشائية للنهوض بمعدل النمو السياحي

قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب: إن "ارتفاع تصنيف مصر كرابع أعلى نمو في مؤشر التنافسية العالمية للسفر والسياحة، شئ مهم جدًا، باعتبار السياحة من القطاعات المهمة جدا كمصدر هام لتوفير فرص عمل، والعملة الصعبة.



وأضاف النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الهدف الرئيسي أمام الحكومة هو العودة للعوائد المالية والحالة التي كانت تعيشها السياحة قبل الثورة.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن تطوير السياحة يحتاج إلى زيادة معدلات النمو في المنشآت وتطوير شبكات النقل، إلى جانب استغلال التنوع السياحي الذي تتميز به مصر، مثل السياحة الدينية والعلاجية.



وكانت مصر قد حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) والذي صدر في سبتمبر الجاري، حيث تقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز ال 65 عالميا بعد إن كان يحتل المركز ال 74، كما تقدمت مصر من المركز ال 60 إلى المركز ال 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي.



ووفقا للتقرير، تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداؤها فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية