ميك اب خفيف.. سامية الطرابلسي بإطلالة جريئة بـ الأبيض

شاركت الفنانة سامية الطرابلسي جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت سامية الطرابلسي بإطلالة جريئة بإرتدائها فستان ابيض ذا فتحة كبيرة من اعلي الساق مع وضع ميك اب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها.



ولم تتكلف سامية الطرابلسي بوضع الاكسسوارات المكلفة واعتمدت علي مظهرها الجذاب ولقيت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.



وشاركت سامية مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية