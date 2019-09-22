رئيس مصلحة الجمارك يعود من السعودية عقب لقاءات مع مستثمري الغرف بالمملكة

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء أمس السبت، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، عقب زيارة المملكة العربية السعودية، شارك خلالها في عدة لقاء مع مستثمرين سعوديين.



تعددت لقاءات رئيس مصلحة الجمارك أبرزها مع رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية ووفد إتحاد الصناعات المصرية لمناقشة النظام الجمركي والضريبي المصري كأحد أعمدة جذب الإستثمار في منظومة المؤسسات الوطنية والرد علي إستفسارات المستثمرين السعوديين .



من جانبة أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن النظام الجمركي المصري يعد أحد أهم أعمدة جذب الإستثمار في مصر مشيرا الى السعى لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبيرة في الخدمات المقدمة للمصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال حيث تشهد منظومة العمل بمصلحة الجمارك الجمارك قفزة كبيرة فى مجال التطوير والتحديث وهناك أولوية كبرى لتشجيع الصناعة والإستثمار



وقال إنه قد تم تعديل التعريفة الجمركية فى 9/9/2018 بخفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية .



وأوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن هناك العديد من المزايا والحوافز للصناعة والإستثمار المحلي والأجنبى فى قانون الجمارك الجديد الذى سيصدر قريبا ومنها استحداث التوقيع الالكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الافراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم واجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج .



