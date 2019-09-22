ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس مصلحة الجمارك يعود من السعودية عقب لقاءات مع مستثمري الغرف بالمملكة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:30 ص
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
نورهان خفاجي و محمد يحيى
وصل مطار القاهرة الدولى، مساء أمس السبت، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، عقب زيارة  المملكة العربية السعودية، شارك خلالها في عدة لقاء مع مستثمرين سعوديين.

تعددت لقاءات رئيس مصلحة الجمارك أبرزها مع رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية ووفد إتحاد الصناعات المصرية لمناقشة النظام الجمركي والضريبي المصري كأحد أعمدة جذب الإستثمار في منظومة المؤسسات الوطنية والرد علي إستفسارات المستثمرين السعوديين .

من جانبة أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية  أن النظام الجمركي المصري يعد أحد أهم أعمدة جذب الإستثمار في مصر مشيرا الى السعى لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبيرة في الخدمات المقدمة للمصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال حيث تشهد منظومة العمل بمصلحة الجمارك الجمارك قفزة كبيرة فى مجال التطوير والتحديث وهناك أولوية كبرى لتشجيع الصناعة والإستثمار

وقال إنه قد تم تعديل التعريفة الجمركية فى 9/9/2018  بخفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية .

وأوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن هناك العديد من المزايا والحوافز للصناعة والإستثمار المحلي والأجنبى فى قانون الجمارك الجديد الذى سيصدر قريبا ومنها استحداث التوقيع الالكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الافراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم واجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية تزور المركز اللوجيستي لتفعيل الشباك الواحد

كمال نجم: إصدار قانون موحد لـ الجمارك والإعفاءات قريبا

رئيس مصلحة الجمارك يلتقى مستثمرين سعوديين للرد على استفساراتهم

عبدالعظيم حسين: مصلحة الضرائب تشهد طفرة نحو التطور من خلال التحول إلى النظام الإلكتروني

ترشيحاتنا

عقب الهزيمة المذلة من بيراميدز.. علي ماهر: العامل المادي أساس قوة الفريق

شاهد.. رسالة رينيه فايلر لـ جماهير القلعة الحمراء بعد مباراة السوبر

كواليس ما بعد مباراة الاهلى والزمالك.. أول قرار من حسام البدري.. فى الكورة مع ملك

بالدولار .. سعر جمبسوت درة فى ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

آيتن عامر تهاجم والد طفلة الرياض بعد ضربها وتعذيبها بـ بشاعة

بجيب جمب قصير.. إطلالة بمبي لـ منى زكي فى مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو وفستان قصير.. طليقة علي ربيع في إطلالة كاجوال

بالدولار .. سعر جمبسوت درة فى ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

بجيب جمب قصير.. إطلالة بمبي لـ منى زكي فى مهرجان الجونة