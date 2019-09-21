الاسم والجنسية والوظيفة.. معلومات تكشف هوية معذب طفلة في الرياض

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعية خلال الساعات القليلة الماضية بثورة غضب عارمة جراء تداول فيديو لأب يضرب طفلته الصغيرة ذي الأشهر القليلة بعنف شديد أمام الكاميرا.



وأظهرت اللقطات المصورة التي تم تداولها على نطاق واسع الأب وهو يضرب طفلة بوحشية شديدة وكأنه أحد أعدائه، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يصفونه بالـ«الحيوان»، ويطالبون بمحاكمته.





وفي دقائق قليلة تصدر هاشتاج «معذب طفلة» منصة «تويتر»، للتنديد بفعل الأب، بل انبرى البعض في البحث عن معلومات تفيد في الوصول لهذا الأب ومعاقبته على جرمه في حق طفلة.



ومن هذه المعلومات المتداولة، أن الرجل اسمه يوسف القططي، فلسطيني الجنسية ويقيم في الرياض.





من جانبها فقد أمرت النيابة العامة⁩ في السعودية الجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية الشخص الذي يعذب طفلة رضيعة لإجبارها على الوقوف.





وفي سياق متصل، فقد أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أن التحقيقات حول مقطع فيديو جرى تداوله يظهر شخصا يضرب طفلة صغيرة قادت إلى أن الحادثة وقعت في إحدى دول الجوار ومن قبل شخص يحمل جنسية عربية.



كما أكدت هيئة حقوق الإنسان في السعودية رصد ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معذب طفله وتتابع الهيئة مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

