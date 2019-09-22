دبلوماسي سابق: السيسي يحمل أحلام أفريقيا والعرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فيديو

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن هناك توجها في السياسية المصرية الخارجية من أجل الربط بين الدائرة الإفريقية والدائرة العربية.



وأضاف حليمة، خلال لقائه ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن التحرك الخارجي للسياسة المصرية أعطت الدائرة الإفريقية والعربية الأولوية بحكم ما بينهما من ارتباطات وعلاقات ومصالح تتعلق بالأمن والاستقرار خاصة فيما يتعلق بالتنمية والتطوير والتحديث.



وأشار إلى أن السياسة المصرية الخارجية دائما تؤكد على وحدة وسلامة أراضي الدول، كذلك التأكيد على الاحترام المتبادل واحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، موضحا أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تؤكد ما تحقق من نتائج إيجابية وبناءة في إطار العلاقات الخارجية.



وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن الرئيس السيسي يضع هموم وقضايا القارة الأفريقية على طاولة المجتمع الدولي في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحمل أحلام أفريقيا والعرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

