مش بطبل.. أحمد موسى: أدافع عن بلدي ولا نخاف من التهديدات والترهيب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على الشعب المصري أن يكون على دراية بالحرب الممنهجة التي تحاك ضد الدولة المصرية.



وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "أدافع عن الدولة المصرية بروحي"، مضيفا: "هو في واحد بيحب مصر يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإعلام الدولي سقط في فخ إعلام الجماعة الإرهابية ونقل أخبار كاذبة واعتذر عنها، ووكالة الأناضول التركية التابعة لأردوغان نشرت صورا للتظاهرات المزعومة أمس الجمعة في مصر ولكن هذه الصور قديمة لـ احتفال الشعب المصري بصعود المنتخب الوطني لكأس العالم في 9 أكتوبر 2017".



وأكمل: "أي زميل في الإعلام يدافع عن بلده و علينا ألا نخاف من التهديدات والتهريب".