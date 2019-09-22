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برلمان

تمثل 80% من إيرادات القطاع.. برلماني يسأل الحكومة عن خطتها لتنمية السياحة الثقافية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب أحمد ادريس عضو لجنة الشئون السياحية، بمجلس النواب، إنه سيتقدم بسؤال للحكومة عن سياستها في الفترة المقبلة بشأن السياحة الثقافية وكيفية استغلالها كواحدة من أهم القطاعات مصدر الدخل، وذلك خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.

وأضاف النائب أحمد ادريس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الساحة الثقافية تجلب حوالي 80% من إجمالي إيرادات السياحة، ولذا يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بهذا النوع من السياحة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٩ .

وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات، ويعتبر قانون المرور الجديد أحد أهم هذه القوانين، والذي يضم مجموعة من المواد الانضباطية، ومنها التدخين ووضع لها عقوبة.

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