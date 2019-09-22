«مستثمري 6 أكتوبر»: تنسيق مع الضرائب لفض المنازعات وديا



أشار إلى أن هناك مستهدفات للحكومة بخفض نسب البطالة ورفع معدلات النمو، مؤكدا أن تلك الأهداف لن تتم إلا من خلال فتح آفاق للمستثمرين والقطاع الخاص للقيام بدورهم الوطني.

تعكف جمعية مستثمري 6 أكتوبر حاليا على التوصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية لفض عدد من المشكلات الضريبية العالقة مع أعضاء الجمعية بالطرق القانونية دون اللجوء للقضاء.أكد الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس الجمعية، في تصريح له، أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة صياغة لبروتوكول يقضي بوجود آلية لفض المنازعات بدون إخلال لمستحقات مصلحة الضرائب.أضاف أن الحكومة تفهمت وجود نوايا حقيقية وصادقة لدي المستثمرين بإنهاء نزاعاتهم بما يكفل حماية الحقوق للأطراف المتنازعة، إذ أن كلا الطرفين في مركب واحد.