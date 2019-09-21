ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جهود مكثفة للأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:16 م
جهود مكثفة للأجهزة
جهود مكثفة للأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية
محمد صبري
قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكافة المحافظات كل في مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهودها خلال أسبوع، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون

جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال شهر.. فيديو

حملات أمنية بالمحافظات تحقق نتائج إيجابية .. فيديو

حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين على القانون .. فيديو

ضبط 220 قطعة سلاح ناري فى حملات أمنية بالمحافظات

تعرف على جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال شهر.. فيديو

ترشيحاتنا

كاتب سعودي لـ الرئيس السيسي: ضع السوط وارفع السيف

بشرى سارة من السعودية للعمالة الوافدة

الكاف يعلق على سقوط الزمالك أمام الأهلي في السوبر

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندرى والسبب الأهلى

وليد سليمان يعلق على وفاة المشجع الزملكاوي .. شاهد | ماذا قال

ياسين أحمد السقا يثير الجدل بصورة مع صديقاته.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة