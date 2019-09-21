5 آلاف يشاركون في احتفالية فكرة في لعبة لكنائس عين شمس وعزبة النخل..صور

نظم دار الكتاب المقدس بمصر حفلًا لمجموعة من كنائس عزبة النخل وعين شمس تحت عنوان "فكرة في لعبة"، بكنيسة السيدة العذراء مريم عزبة النخل شارك فيه ٥٠٠٠ من أطفال المرحلة الابتدائية.



شاركت في الحفل، إلى جانب الكنيسة المضيفة، كنائس السيدة العذراء والملاك بالأباصيري والسيدة العذراء والملاك، بشارع أحمد عصمت بعين شمس والسيدة العذراء والبابا كيرلس عمود الدين بعزبة النخل، والقديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بعزبة النخل، والشهيد مارجرجس بعزبة النخل.



كما شارك في الاحتفالية كنيسة السيدة العذراء والبابا أثن اسيوس والأنبا بولا بعزبة النخل، والقديس مارمرقس بعزبة النخل.



تضمن الحفل مجموعة من الترانيم ومسرحية عن الكتاب المقدس.