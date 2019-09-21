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أخبار البلد

البابا تواضروس يعزي إيبارشية بورسعيد في نياحة كاهن مارمرقس

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
سامح سلام
تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية،بخالص العزاء لنيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة القمص ميخائيل أنيس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول ببورفؤاد، ويلتمس العزاء السمائي لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وتوفى القمص ميخائيل أنيس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول ببورفؤاد عن عمر ناهز الـ ٧٧ سنة بعد أن خدم المذبح المقدس ما يزيد عن ٤١ سنة حيث سيم كاهنًا على كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي ببورسعيد في ١٠ مارس ١٩٧٨ وكان باكورة سيامات نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد.

ونال رتبة القمصية في ٢٠ فبراير ٢٠٠٩ وانتقل منذ رسامته قمصًا للخدمة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول ببورفؤاد.

وسافر الأب الراحل مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج وتنيح هناك، وتجري حاليًا ترتيبات عودة الجثمان تمهيدًا لإقامة صلوات تجنيزه التي ستتحدد بمجرد وصول الجثمان.

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