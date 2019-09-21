سحر طلعت عن إطلاق ناسا لاسم فاروق الباز على كويكب: وجه مضيء لهويتنا المصرية

قالت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، إن العالم المصري الدكتور فاروق الباز صاحب رحلة طويلة شاقة مُثمرة تمثل للجميع وجهًا مضيئًا لأحد أهم معاني هويتنا المصرية.



جاء ذلك في تصريحات له مساء السبت، تعقيبا على إطلاق وكالة ناسا اسم الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصرى على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة، مشددة : " دا خبر مينفعش يتوه في الزحمة ".



وأكدت سحر طلعت مصطفى، أن الدكتور فاروق الباز فخر الصناعة المصرية، أصبح علامة مُسجلة للعلم والمعرفة والتطوير، ومثال حي للقدرة على الوصول للحلم بالعمل والعلم، ولصفات المصري الأصيل، الذي بجهده يثبت نفسه ويضع بصمة المصريين المؤثرة التي تخدم العالم أجمع.



ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن هويتنا المصرية علمت العالم معاني الإجتهاد والإصرار، موجهة للدكتور فاروق الباز وللمصريين التهنئة قائلة:"مبروك يا دكتور فاروق، ومبروك لينا كمصريين اسم مصري يُحلق في الفضاء".



وتعد هذه المرة الأولى التي يتم إطلاق اسم عالم مصري، على كويكب بالسماء يحمل اسم هذا العالم الجليل والرائد العربي من الرواد القلائل بهذا المجال الدكتور فاروق الباز العالم المصرى الذي ولد في الثاني من يناير 1938 في مدينة الزقازيق.