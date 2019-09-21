ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يشرف على انتخاب مجلس شورى إيبارشية القاهرة والدلتا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:04 م
صدى البلد
سامح سلام
اجتمع صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بمجمع كهنة القاهرة والدلتا، حيث هنأوا الأنبا باخوم على سيامته الأسقفية، وتوجه غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم بالشكر إلى جميع الكهنة، لاجل المجهود المبذول فى الرعاية .

كما قدم الأنبا باخوم كلمة شكر للآباء عن مجهودهم فى الرسامة. كذلك تشجيعه على الشركة والتي هي أساس الارسالية.

كما تم إقرار بعض الأمور بالايبارشية، أبرزها انتخاب مجلس الشورى وهم: «الأب أنطونيوس غطاس،الأب لويس نصحي، الأب بيشوى فوزى، الاب فرنسيس وحيد، الاب يوحنا جورج، الاب كيرلس نظيم، الاب يوسف اسعد، الاب ميخائيل رشدي».

كما تم تعيين الأب يونان شحاته مسئولا عن العلاقات العامة بالايبارشية، وانشاء لجنة لدراسة أوضاع المدن والمناطق الجديدة تشمل كل من الأب لويس نصحي الأب جورج سليمان الأب كيرلس نظيم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطريرك الكاثوليك يستقبل أمين سر المجمع الفاتيكاني ومؤسس رسل السلام بإسبانيا

راعي الكنيسة الكاثوليكية بأسوان: الأعياد مناسبات طيبة لإظهار مشاعر الود والإخاء بين الجميع

بطريرك الكاثوليك يترأس احتفالية تجليس مطران الإسماعيلية سبتمبر المقبل

لمناقشة أوضاع مصر والسودان.. بطريرك الكاثوليك يستقبل الكاردينال جبرائيل

لقاءات كنسية.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.. وبطريرك الكاثوليك يستقبل الكاردينال جبرائيل لمناقشة أوضاع مصر والسودان

ننشر كلمة الأنبا باخوم في حَفلِ سيامته أسقفا معاونا للدائرة البطريركية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعاقب رمضان صبحى وحسام عاشور

كواليس ما بعد مباراة الاهلى والزمالك.. أول قرار من حسام البدري.. فى الكورة مع ملك

بـ أكمام طاووس .. بوسى برفقة حلا شيحة فى أغرب إطلالة لها

قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص الطفل أدهم الكيكي ضحية لقاء السوبر

طالبة تصاب بالعمى بعد سباحتها في البحر.. اعرف السبب

مينا مسعود يغازل منى زكي ويوجه رسالة لـ أحمد حلمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة