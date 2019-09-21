بطريرك الكاثوليك يشرف على انتخاب مجلس شورى إيبارشية القاهرة والدلتا

اجتمع صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بمجمع كهنة القاهرة والدلتا، حيث هنأوا الأنبا باخوم على سيامته الأسقفية، وتوجه غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم بالشكر إلى جميع الكهنة، لاجل المجهود المبذول فى الرعاية .



كما قدم الأنبا باخوم كلمة شكر للآباء عن مجهودهم فى الرسامة. كذلك تشجيعه على الشركة والتي هي أساس الارسالية.



كما تم إقرار بعض الأمور بالايبارشية، أبرزها انتخاب مجلس الشورى وهم: «الأب أنطونيوس غطاس،الأب لويس نصحي، الأب بيشوى فوزى، الاب فرنسيس وحيد، الاب يوحنا جورج، الاب كيرلس نظيم، الاب يوسف اسعد، الاب ميخائيل رشدي».



كما تم تعيين الأب يونان شحاته مسئولا عن العلاقات العامة بالايبارشية، وانشاء لجنة لدراسة أوضاع المدن والمناطق الجديدة تشمل كل من الأب لويس نصحي الأب جورج سليمان الأب كيرلس نظيم.