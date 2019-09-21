تعرف على تفاصيل مشروعات المياه والصرف بالفيوم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن إنه جاري إجراء تجارب التشغيل لمحطة معالجة صرف صحى الدمشقين، للمعالجة الثنائية، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة قرية دمشقين بمحافظة الفيوم.



وقال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وتشمل (صرف صحي العزب المتكامل - صرف صحي الحطي وأبوطالب - صرف صحى هوارة عدلان - صرف صحى الحادقة والصعيد - الإسكان القومي "حنا حبيب + سويكر + منشأة عبدالمجيد + وادي الريان").



وذلك إلى جانب الانتهاء من تنفيذ عدد آخر، وتشمل (صرف صحى سنهور - صرف صحى ابوشنب - صرف صحى العلوية - صرف صحى الجيلانى - توسعات صرف صحى العجميين - توسعات صرف صحى تطون - صرف صحى الدمشقيين المتكامل - مرافق الإسكان الاجتماعى "الدمشقين – شدموه" - صرف صحى الغرق "الطويل" - صرف صحى ابهيت).

