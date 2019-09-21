ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خطير.. استشاري طب الأطفال يحذر من الاختلاط في المدارس لهذا السبب

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:59 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور رامي الفقي، عضو نقابة الأطباء، واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن مع دخول فصل الشتاء تنتشر الاصابة بالأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والنزلات الشعبية والتهابات الحلق واللوزتين والجيوب الأنفية.

وأكد الفقي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان غالبا لا تشكل تلك الأمراض خطرا شديدا على حياة الإنسان، ولكن المضاعفات الخطرة تؤدي إلى الإصابة بالالتهاب السحائي المعدي وذلك خطر على حياة الأطفال، لأنه يؤدي إلى التهاب الأغشية الصحية بالمخ ثم تشنجات تصل الى الوفاة.

وأوضح استشاري طب الأطفال، أن ذلك له آثار خطيرة على الصحة العامة لذلك يفضل تناول المصل الخاص به، مضيفا أن كثرة الاختلاط في المدارس او بالاماكن العامة، قد تنتشر بعض الامراض الجلديه مثل الجديري المائي والتهاب الكبدي أ وينصح بإعطاء الأطفال المصل الخاص بكل منهما.

وأفاد الفقي، بضرورة الكشف المبكر على الأطفال والاستعانة بالأطباء المتخصصين بالمدارس لتفادي انتشار الأمراض.
الدكتور رامي الفقي، عضو نقابة الأطباء، واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور رامي الفقي، عضو نقابة الأطباء، واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشاره بين الدول.. معلومات لم تعرفها من قبل عن مرض التهاب السحايا.. أعراضه وطرق الوقاية منه

مش بالتسوس .. تعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة

ترشيحاتنا

طالبة تصاب بالعمى بعد سباحتها في البحر.. اعرف السبب

صالح جمعة يستفز شقيقه عبد الله بعد التتويج بـ السوبر.. صورة

بعد ثورة فيسبوك ضده.. صحيفة سعودية تكشف هوية اب عذب رضيعته بـ الصفع

المقاصة يتمسك بقيد حفني في القائمة ويهدد بالشكوى لـ فيفا

وليد سليمان يعلق على وفاة المشجع الزملكاوي .. شاهد | ماذا قال

يوسف الحسيني: إحنا والإخوان عمرنا ما كنا صف واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة