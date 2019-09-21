خطير.. استشاري طب الأطفال يحذر من الاختلاط في المدارس لهذا السبب

قال الدكتور رامي الفقي، عضو نقابة الأطباء، واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن مع دخول فصل الشتاء تنتشر الاصابة بالأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والنزلات الشعبية والتهابات الحلق واللوزتين والجيوب الأنفية.



وأكد الفقي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان غالبا لا تشكل تلك الأمراض خطرا شديدا على حياة الإنسان، ولكن المضاعفات الخطرة تؤدي إلى الإصابة بالالتهاب السحائي المعدي وذلك خطر على حياة الأطفال، لأنه يؤدي إلى التهاب الأغشية الصحية بالمخ ثم تشنجات تصل الى الوفاة.



وأوضح استشاري طب الأطفال، أن ذلك له آثار خطيرة على الصحة العامة لذلك يفضل تناول المصل الخاص به، مضيفا أن كثرة الاختلاط في المدارس او بالاماكن العامة، قد تنتشر بعض الامراض الجلديه مثل الجديري المائي والتهاب الكبدي أ وينصح بإعطاء الأطفال المصل الخاص بكل منهما.



وأفاد الفقي، بضرورة الكشف المبكر على الأطفال والاستعانة بالأطباء المتخصصين بالمدارس لتفادي انتشار الأمراض.