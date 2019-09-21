معسكر منتخب الصالات ينطلق الخميس المقبل

ينطلق معسكر المنتخب الوطني لكرة الصالات يوم الخميس المقبل الموافق ٢٦ من شهر سبتمبر الجاري استعدادًا للسفر إلى البحرين برئاسة د. سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على الكرة الخماسية لآداء مباراتين وديتين مع منتخبي البحرين والإمارات استعدادًا لبطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالمغرب.



وضمت القائمة ١٦ لاعبا هم : جمال عبدالناصر ومحمود عبدالوهاب شوبير وعبد الرحمن عباس والمعتز بالله سامي ومؤمن حمدان ومهند حنفي عِوَض وإبراهيم عِوَض وأحمد عبدالقادر ومصطفي عيد وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله وعبدالرحمن عيد معوض ومحمد عبدالحميد ومحمد عصام أحمد ومصطفي عبدالمجيد.