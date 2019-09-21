ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معسكر منتخب الصالات ينطلق الخميس المقبل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:09 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - يسرى غازى
ينطلق معسكر المنتخب الوطني لكرة الصالات يوم الخميس المقبل الموافق ٢٦ من شهر سبتمبر الجاري استعدادًا للسفر إلى البحرين برئاسة د. سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على الكرة الخماسية لآداء مباراتين وديتين مع منتخبي البحرين والإمارات استعدادًا لبطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالمغرب.

وضمت القائمة ١٦ لاعبا هم : جمال عبدالناصر ومحمود عبدالوهاب شوبير وعبد الرحمن عباس والمعتز بالله سامي ومؤمن حمدان ومهند حنفي عِوَض وإبراهيم عِوَض وأحمد عبدالقادر ومصطفي عيد وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله وعبدالرحمن عيد معوض ومحمد عبدالحميد ومحمد عصام أحمد ومصطفي عبدالمجيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر بطلا لـ دورة جنوب أفريقيا.. فراعنة الصالات يهزم الأولاد وديا 4/ 3

مونديال اليد.. منتخب الناشئين يؤدي تدريبه في مقدونيا استعدادا لمواجهة السويد غدا

معسكر مغلق لـ فراعنة الصالات استعدادا لـ أمم أفريقيا في المغرب

ترشيحاتنا

طالبة تصاب بالعمى بعد سباحتها في البحر.. اعرف السبب

نشرة الرياضة.. اتحاد الكرة يعاقب الأهلي.. خليفة جوارديولا في مانشستر سيتي.. حسن شحاتة يعلق على تعيين البدري مدربا لمنتخب مصر

علقة موت فى حضور الشرطة.. رجل يهشم وجه زوجته ويكسر فكها.. تفاصيل مثيرة

أول قرار لـ ميتشو قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدوري

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

صالح جمعة يستفز شقيقه عبد الله بعد التتويج بـ السوبر.. صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة