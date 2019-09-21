طالبة تصاب بالعمى بعد سباحتها في البحر.. اعرف السبب

اصيبت طالبة بعمر 19 عاما بالعمى بعد ان اصطدمت بموجة خلال سباحتها بالبحر في مالطا خلال اجازتها الصيفية.



ووفقًا لصحيفة مترو"، أجبرت مياكو أيكو موراي ، من لندن ، على ترك عملها ودراستها بسبب عدة مرضية أصابت عينها بتتغير حياتها بعد عومها في البحر وهي تضع عدساتها اللاصقة



بدأت تعاني من الصداع النصفي وألم ، حيث شعرت بأنه هناك شئ معدني في عينها ،مدعية بأن الأطباء لم يكترثوا لمخاوفها عندما زارت احد المستشفيات الحكومية بلندن



ومع مرور الوقت ازدادت الأعراض المؤلمة بعينها حتى استيقظت ذات يوم غير قادر على الرؤية.



واصبحت الطالبة الان تحتاج إلى عمليات زرع للقرنية ، حيث تواجه سنوات من العلاج المؤلم حتى يتوفر متبرع بالعين

لكي يعود بصرها.

