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فن

أيمن رضا .. نجم سورى يكشف حقيقة اعتزاله التمثيل .. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:01 م
أيمن رضا
أيمن رضا
أحمد إبراهيم
نشر الفنان السورى أيمن رضا مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يوضح فيه حقيقة الاخبار التى انتشرت وتفيد باعتزاله الفن.

وقال أيمن رضا : "شكرًا لكم لأنكم حركتم السوشيال ميديا"، لم اقرر الاعتزال واذا قررت الاعتزال فى يوم من الأيام، سأعلن عن ذلك بنفسى عبر حسابيّ على موقعي التواصل الاجتماعى فيسبوك وانستجرام.

كانت قد نشرت مؤخرًا أخبار تفيد باعتزال الفنان السوري أيمن رضا،للتمثيل بسبب تعرضه للظلم الفني على مدار 30 عامًا، موضحة أن أحد الأمور التي ظلم فيها، هي عدم ظهوره في السينما على الرغم من مسيرته الفنية الطويلة في الأعمال الدرامية.

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