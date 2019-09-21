ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية اليوم الأول من الجولة السادسة

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز ، ولعبت اليوم 5 مباريات ، على أن تقام باقي مباريات الجولة يومي الأحد والإثنين.



وشهدت مباريات اليوم ، انتصار كاسح لمانشستر سيتي بثمانية أهداف نظيفة على ضيفه واتفورد ، وتعثر لنادي توتنهام هوتسبير أمام ليستر سيتي.



ويعرض لكم ، صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم الأول للجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.



المركز الأول : ليفربول برصيد 15 نقطة



المركز الثاني : مانشستر سيتي برصيد 13 نقطة



المركز الثالث : ليستر سيتي برصيد 11 نقطة



المركز الرابع : بورنموث برصيد 10 نقاط