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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية اليوم الأول من الجولة السادسة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:56 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسماعيل محمود
انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز ، ولعبت اليوم 5 مباريات ، على أن تقام باقي مباريات الجولة يومي الأحد والإثنين.

وشهدت مباريات اليوم ، انتصار كاسح لمانشستر سيتي بثمانية أهداف نظيفة على ضيفه واتفورد ، وتعثر لنادي توتنهام هوتسبير أمام ليستر سيتي.

ويعرض لكم ، صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم الأول للجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

المركز الأول : ليفربول برصيد 15 نقطة

المركز الثاني : مانشستر سيتي برصيد 13 نقطة

المركز الثالث : ليستر سيتي برصيد 11 نقطة

المركز الرابع : بورنموث برصيد 10 نقاط
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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