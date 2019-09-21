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مين معانا ومين علينا.. أحمد موسى: الإعلام يدافع عن شرف الوطن.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:17 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إننا أمام مرحلة كاشفة لكشف "من مع الوطن ومن يخونه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" مفيش إعلام محايد والإعلام ينحاز إلى الوطن والدولة المصرية، وينحاز للدفاع عن شرف الوطن والأمة والشعب المصري وهذا هو دور الإعلام ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سنكتشف في المرحلة القادمة من معنا ومن علينا ونحن أمام لحظات كاشفة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الحياد مع الوطن في هذا التوقيت خيانة، ومن يدعم جماعة الإخوان الإرهابية لحرق مصر خائن وعميل".

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