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ديني

علي جمعة ينصح بأمر لانشراح الصدر وتوسيع الرزق

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:08 ص
توسيع الرزق وانشراح
توسيع الرزق وانشراح الصدر
محمد صبري عبد الرحيم
نصح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من يشعر بالاكتئاب وبضيق في الصدر وعدم التفاؤل، بأن يلجأ إلى الله تعالى ويستأنس به، منوهًا بضرورة الرضا بقاء الله تعالى، لأن من سلّم ورضي بالقضاء والقدر يبدل الله سيئاته حسنات، وضيقه فرجًا، ووحشته أُنْسًا.

وقال «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل «فيسبوك»، إنه في بعض الأحيان تجد نفسك مستوحشًا من الخلق ولا تريد أن تراهم وفي قلبك صدود، وتظن أنه قد أصابك اكتئاب، وأنك مللت من الدنيا .. لا، بل هناك بوابة أخرى غير بوابة الاكتئاب النفسي والملل من الدنيا، وهذه البوابة هى الأُنْسُ بِهِ وحده سبحانه وتعالى.

وأضاف: أغلق باب الخلق وفتح باب الحق، أغلقَ باب الأغيار وفتح باب الأنوار والأسرار، فربنا سبحانه وتعالى يقطع من جهة ويوصل من جهة أخرى.

وتابع: وعندما تُخَيَّر بين أن يكونَ مُؤْنِسُكَ هم البشر أو أن يكون مؤنسك الله، تختار الله سبحانه وتعالى بالطبع، إذن هي محنة ولكنها منحة، والظاهرُ أنها ضيق ولكنها بابُ السَّعَة، والظاهر أنها بُعْد ولكنها قُرْب؛ لأنك إن حدث لك وحشة فلعله أن يفتح بها باب أُنْسٍ معه وبه سبحانه وتعالى فتكونُ خيرًا لك فى دينك ودنياك فلا تتعجل في الاعتراض على حكم الله تعالى وتحكم بالظواهر.

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