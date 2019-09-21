لحظة مثيرة ومشهد مهيب.. فتح تابوت أثري بعد اكتشافه بـ 130 عاما.. فيديو وصور

عاشت كاميرا موقع صدي البلد الاخباري، لحظة مثيرة في متحف الحضارة اليوم السبت، لحضور لحظة فض تغليف تابوتين أثريين مهمين،وذلك للبدء في ترميمها والمومياوتان بداخلهما في حالة جيدة.



التابوت الأول خاص بشخص يدعي سنچم والثاني لزوجته،وهذا الشخص كان يشغل منصب رئيس العمال خلال عصر الملك سيتي الاول و أوائل عصر ابنه الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19،وقد كان أخصائيو الترميم حريصين تماما أثناء فض التغليف والصندوق الخارجي،ثم إزاحة التغليف الداخلي عن كل تابوت وإخراج مومياء كل تابوت.



التابوتان وصلا مؤخرا الي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط قادمين من المتحف المصري بالتحرير،وبعد فك التغليف تم نقل المومياء الخاصة بسنچم إلى معمل الترميم لوضعها في كبسولة التعقيم.



وأشاد جميع الحضور بعملية التعقيم وترميم مومياء سنچم وزوجته وقالوا إنها عملية جراحية يقوم بها مرممون متخصصون ذوو مهارات عالية.



وخلال رصد التابوتين كشف د.أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف ان التابوتين مصنوعان من الخشب على الشكل الآدمي وعليهما زخارف ملونة،كما يوجد بداخل كل واحد منهما مومياء المتوفي في حالة جيدة من الحفظ،وتم رصدهما أثناء نقلهما الي التعقيم في مشهد مهيب داخل المتحف.



تاريخ التابوتين وإكتشافهما كشفته ايناس جعفر نائب المشرف العام للمتحف للشؤون الأثرية،وقالت إنهما كانا معروضين بالقاعة 17 بالدور العلوي بالمتحف المصري في التحرير،ضمن مجموعة سنچم التي اكتشفت داخل مقبرته بدير المدينة بالبر العربي بالأقصر علي يد عالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو عام ١٨٨٦م.



وتضم المجموعةً المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير مجموعة من الأواني الفخارية والصنادق الخشبية الصغيرة، وتماثيل الأوشابتي، والأثاث الجنائزي مثل الكراسي وسرير كان يستخدم في التحنيط، و مجموعة من الأدوات التي كانت تستخدم في البناء تحمل اسم سنچم بالاضافة الي باب خشبي ملون نقش علية سنچم و هو يجلس بجوار زوجته يلعب السنت.



واوضحت د. منال عبد المنعم مدير عام الصيانة والترميم بمتحف الحضارة، ان التوابيت فور فك تغليفها ستخضع لاعمال التنظيف و الصيانة و الترميم اللازمة و كذلك المومياوات الخاصة بها لتكون جاهزة للعرض عند افتتاح القاعات الخاصة بها قريبا.