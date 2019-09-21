هذيان من صفعة انتخابات الرئاسة.. راشد الغنوشي: النهضة سفينة نوح

قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة - إخوان تونس - إن "التونسيين يريدون النهضة من جديد نهضة قوية ومتجددة ومتقدمة حتى تقيم عدل الله في الأرض".



وحاول الغنوشي تبرير خسارة النهضة خلال الانتخابات الرئاسية وتراجع مرشحها عبد الفتاح مورو للمركز الثالث، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.



وأضاف في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده بأنصار الحركة في سوسة مساء السبت، "النهضة كما وصفها الفيلسوف التونسي أبو يعرب المرزوقي هي سفينة نوح التي أنقذت تونس بالأمس ومازالت البلاد في حاجة لها لإنقاذ الشعب".



وأكد أن النهضة لن تسمح بالدكتاتورية من جديد وستكون ضمان لعدم عودة الدكتاتورية وعدم استبداد الرأسماليين واحتكارهم لثروات البلاد.



يذكر أن التيارات الإسلامية وجماعة وتنظيم الإخوان الارهابي، تلقوا صفعة قاسية خلال الدور الأول من انتخابات الرئاسة بعد وصول المرشح المستقل استاذ القانون فيس سعيد ورجل الإعمال المسجون نبيل القروي إلى جولة الإعادة، بينما جاء كافة المرشحين المنتمين للتيار الإسلامي بعدهم.