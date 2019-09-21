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اقتصاد

الإسكان والتعمير يؤسس أول بنك فى حدائق أكتوبر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:18 م
فكرى
فكرى
آمنة عبدالعظيم
تشهد مدينة حدائق أكتوبر فى منطقة "جولف كورنر" إقامة أول بنك جديد بالمدينة بعد فصلها عن مدينة 6 أكتتوبر قبل أكثر من عام.

وتعد المدينة الامتداد الطبيعى لمدينة 6 أكتوبر فى توسعاتها الجنوبية، وتضم مشروعات سكنية متنوعة للدولة والقطاع الخاص على رأسها مشروع ابنى بيتك والذي يعد الأكبر على مستوي الجمهورية، ووحدات ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.

وقال المهندس علاء فكرى رئيس الشركة المالكة لـ"جولف كورنر"، أنه جارى التفاوض مع عدد من البنوك والشركات الكبرى بالاضافة الى سلاسل من المطاعم والكافيهات الشهيرة ومنطقة العاب اطفال وسيتم الاعلان قريبًا عن تعاقدات جديدة .

ويشتمل جولف كورنر على أنشطة متنوعة تتمثل فى بنوك وصيدلية وكافيهات ومطاعم ومقار للشركات ومركز تجميل ومعامل تحاليل وهايبر ماركت.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمول 6000 متر ويتكون من بدروم الرضي وأول وتاني وروف وتبلغ المساحة التأجيرية للمول 7000 متر ، بإجمالى إستثمارات 200 مليون جنيه.

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