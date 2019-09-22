المفتي السابق يكشف عن وصية للرسول للرقي والتقدم استهان بها الناس

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إن من وصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتي استهنا بها، وتركناها وراءنا ظهريًّا العلم، حتى اختل ميزانه في أيدينا، وضاع في حياتنا، وانهارت منظومة العلم في مجتمعنا.



وأضاف «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أنه إذا اختل العلم فإننا في ضلالة وجهالة،منوهًا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى ما قبل الإسلام بالجاهلية نسبةً إلى عدم العلم، وجاء مُعلمًا، وأول ما واجهه به ربه سبحانه وتعالى: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ (4) عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».



وتابع: إن الله تعالى وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى العلم الصحيح، وإلى الأمل الفسيح، رد على الملك فقال: «ما أنا بقارئ»، فغطه مرتين -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي أخلص العبادة لربه، وهو الذي بلغ من التقوى منتهاها، ومن الاصطفاء نهايته؛ فهو المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، أرشده أول ما أرشد إلى أن يقرأ هذا الكون الفسيح الذي حولنا «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ».



وواصل: فبدأ بكتاب الله المنظور بالتأمل فيه بدراسة أحواله، ثم ثنّى بقراءة الكتاب المسطور الذي سينزل على قلبه الشريف، والذي سيكون هدىً للمتقين، ورحمةً للناس أجمعين، وشفاءً لما في الصدور، وكلاهما -أعني كتاب الله المنظور وكتابه المسطور- من عند الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك فلا تناقض بينهما أبدًا، والوعي فيهما ينبغي أن يكون قبل السعي؛ فلابد أن نتعلم هذا الكون الذي حولنا، وندرك سنن الله فيه، ونبحث، ونسير في الأرض، ونبني العلم طبقةً بعد طبقة، ونتقدم الأمم بمشعل الحضارة والعلم، وقد فعل المسلمون هذا، حتى تخلوا عن قراءة كتاب الله المنظور فتأخروا، وسادت عليهم أممٌ أخرى، ما كان لهم أن يسودوا إذا ما التزمنا بوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.