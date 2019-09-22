مصر تواجه الفساد .. عنوان مهرجان دار علوم القاهرة

أعلن الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، تنظيم الكلية مهرجانها الوطني الرابع في منتصف شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفال مصر بنصر أكتوبر المجيد تحت عنوان "مصر تواجه الفساد".



ويأتي ذلك دعمًا لتوجيهات البلد في مكافحة الفساد، واستمرارًا لفعاليات الكلية وبرامجها الوطنية التي تطلقها، وتطبيقًا لمناهج الكلية الدراسية في مجال الشريعة وتحريمها الغش والسرقة والتزوير والتخريب، وفي مجال الفلسفة الإسلامية وعلم الأخلاق الداعي إلى استئصال الرذائل والمفاسد، وإلى بناء الإنسان وإصلاح العمران، ليصبح مفتاحًا للخيرات، مغلاقًا للشرور والآفات، ومثالًا للفضائل وكرم الأعمال.



ومن المقرر أن تدعو الكلية مؤسسات الدولة الرسمية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، ورموز الفكر والإدارة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم، لتقديم رؤاهم ومقترحاتهم وحلولهم الآنية والمستقبلية لمواجهة الفساد.



وتهدف كلية دار العلوم من اختيار موضوع الفساد إلى المساعدة في التخلص من الاستنزاف والإهدار للمال العام والممتلكات الوطنية الذي يشكل واحدًا من أهم معوقات النهضة وبناء الدول الحديثة، وأحد أهم أعباء الموازنة والإنفاق، وواحدًا من أسباب تسرب الاستثمار الأجنبي إلى الخارج.