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الشعب فضح الإخوان.. أحمد موسى يستعرض بوستات على السوشيال ميديا تثبت فبركة المظاهرات

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:16 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، صور وبوستات من صفحات لمواطنين على السوشيال ميديا يفضحون كذب وفبركة جماعة الإخوان الإرهابية لتظاهرات أمس الجمعة .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تتعرض إلى حملة اكاذيب وتزييف حقائق.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بعدما انتشرت أنباء عن وفاة شاب في الاسكندرية خرج اليوم في مقطع فيديو ليؤكد أنه على قيد الحياة وان الحديث عن وفاته أمر غير صحيح ومفبرك على الإطلاق ".

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