الشعب فضح الإخوان.. أحمد موسى يستعرض بوستات على السوشيال ميديا تثبت فبركة المظاهرات

عرض الإعلامي أحمد موسى، صور وبوستات من صفحات لمواطنين على السوشيال ميديا يفضحون كذب وفبركة جماعة الإخوان الإرهابية لتظاهرات أمس الجمعة .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تتعرض إلى حملة اكاذيب وتزييف حقائق.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بعدما انتشرت أنباء عن وفاة شاب في الاسكندرية خرج اليوم في مقطع فيديو ليؤكد أنه على قيد الحياة وان الحديث عن وفاته أمر غير صحيح ومفبرك على الإطلاق ".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تتعرض إلى حملة اكاذيب وتزييف حقائق.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بعدما انتشرت أنباء عن وفاة شاب في الاسكندرية خرج اليوم في مقطع فيديو ليؤكد أنه على قيد الحياة وان الحديث عن وفاته أمر غير صحيح ومفبرك على الإطلاق ".