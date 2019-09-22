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اقتصاد

التخطيط: 5.6 مليار جنيه مخصصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
آية الجارحي
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن تخصيص مبلغ تمويلي بـ 5.6 مليار جنيه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مقارنة بـ 5 مليارات جنيه تم توفيرها بنهاية العام السابق له بمعدل نمو بلغ 12% .

أوضحت الوزارة في تقرير لها، أنها من المتوقع أن يسهم التمويل في توفير نحو 376 ألف فرصة عمل خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ 342 ألف فرصة عمل في العام 2018/2019 بمعدل نمو 9.9٪.

وتستهدف الوزارة العمل على زيادة انشاء المجمّعات الصناعية المتخصّصة كثيفة العمالة والتي تتمتع بوفورات اقتصادية، كمدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث و تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي.

وذكر التقرير أنه جار تصميم برامج تحفيزية للاندماج تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم وتوعيتهم بأهمية ذلك في الارتقاء بمستوى جودة المُنتج وإمكانات البقاء في السوق التنافسي فضلًا عن التوسّع في المشروعات المولّدة لفرص عمل لائقة للمرأة في مختلف المجالات.

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