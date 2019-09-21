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انطلاق برنامج "تنمية مهارات التفكير الإبداعي" بحزب المصريين.. صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:31 م
صدى البلد
أسامة علي
انطلق اليوم بحزب "المصريين"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، وتحت إشراف لجنة التعليم العالي بالحزب، البرنامج التدريبي "تنمية مهارات التفكير الإبداعي"، بمقر الحزب بمدينة نصر.

وحاضر بالبرنامج الدكتورة ميادة السيد باحث الدكتوراه بمركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة عين شمس، والحاصلة على ماجستير التخطيط الاستراتيجي بقسم أصول التربية بجامعة عين شمس ورئيس لجنة التعليم العالي بحزب المصريين.

وبدورها عرفت الدكتورة ميادة السيد الإبداع قائلة إنه الإتيان بجديد من أفكار وحلول وبدائل، كما أن الإنسان المبدع ليس من لديه الرغبة فقط في الإبداع بل من يُطبق أفكاره وينشر إبداعاته، وبالتالي فإن الإبداع ليس حكرا على شخص بعينه.

وأضافت أن من أهم سمات الفكرة الإبداعية "جذب الانتباه، وإشباع حاجات الآخرين بأسلوب مبتكر، وقياس الفاعلية، وعدم الخوف من الفشل".

وأوضحت أن التفكير الإبداعي هو قدرة الفرد على الربط بين أشياء تبدو في ظاهرها أنها لا توجد صلة بينها، وكذلك هو إيجاد فكرة جديدة لها فائدة أكبر.

أما عن أهمية التدريب على الإبداع، أشارت إلى أنه يزيد من القدرة التنافسية للأفراد، ويقلل فرص الإحباط لديهم، وكذلك يجعل الفرد يحصل على مركز متقدم ومتميز.

وأوضحت أن مراحل العملية الإبداعية تتمثل في إعداد وتركيز واختمار وإشراق وتحقق وتجريب للأفكار الإبداعية التي تضيف شيئا جديدا، مشيرة إلى أن مهارات التفكير الإبداعي هي الفهم والتحليل، وحل المشكلات، والعقل المنفتح، والتنظيم والتخطيط، والاتصال الكتابي والشفوي.

وفي ختام البرنامج تم تسليم السادة الحضور شهادات معتمدة مقدمة من حزب "المصريين" بحضور البرنامج التدريبي.

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