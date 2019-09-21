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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع إرهابي في المطرية وضبط مدفع آر بي جي وقنابل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:39 م
مصرع ارهابى - صورة
مصرع ارهابى - صورة ارشيفية
قالت وزارة الداخلية فى بيان لها  استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تنفيذ اتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وكرًا لاختبائه وتخزين الأسلحة به تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية وحال مداهمة القوات للوكرتم إطلاق نيران تجاه القوات والتي تعاملت معها مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن وإصابة 2 من الضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية.

بتفتش الوكر علي عدد من الأسلحة النارية والخزائن الخاصة بها وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة وكذا سلاح R.B.G وعدد من القذائف له وكميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وكذا سترة قتالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

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