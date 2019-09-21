فى ذكرى ميلاده .. خليل مرسى يكشف عن المخرج الأكثر تأثيرا فى حياته الفنية

يصادف اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل خليل مرسي الذي فارق الحياة في عام 2014 وترك عديد من الاعمال الجيدة منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ومسلسل "زيزينيا" واستطاع ان يلفت الانظار اليه على الرغم من مشاركته فى ادوار ثانوية وخاصة أدوار الشر التى قدمها باحترافية شديدة.



وتاثر خليل موسى بعدد من المخرجين ولكن يظل المخرج محمد فاضل الاكثر تأثيرا فى حياته الفنية.



قال الفنان الراحل خليل مرسي في لقاء تلفزيوني انه لم يكن يفضل العمل او المشاركة فى الأعمال الدرامية خاصة انه كان مشغولا بالمسرح الذى أخذ كل وقته وعندما شارك في اول تجربة درامية له بعنوان "وقال البحر" كان يساعده كلا من الفنان صلاح السعدني و المخرج محمد فاضل حتي يتمكن من تجسيد الدور امام الكاميرا.



واضاف خليل : المخرج محمد فاضل علمني كل شئ وكنت اتمني ان كل اعمالي الفنية تكون من اخراجه.



وبعد مشاركته في المسلسل السوري الذي يحمل عنوان "الطارق" قال ان الممثل المصري افضل من الممثل السوري ولكن المسلسلات السورية نجحت نجاحا ملفت وسط الاعمال الدرامية الاخري.



يذكر ان اخر اعمال الفنان خليل مرسي فيلم بعنوان "الجزيره" الجزء الثاني تم عرضه في عام 2014 بمشاركة احمد السقا والفنان الراحل خالد صالح.