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اقتصاد

رئيس إيكم: استثمارات بـ8.5 مليار دولار بقطاع البتروكيماويات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:02 ص
بتروكيماويات
بتروكيماويات
مايكل عياد
أكد الكيميائي سعد هلال رئيس شركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الشركة نجحت في انشاء شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة( MDF ) باستثمارات وطنية خالصة تقدر بـ210 مليون يورو بطاقة إنتاجية بلغت 205 ألف متر مكعب سنويًا .

أوضح "هلال" في تصريحات له، الشركة اعتمدت في الانتاج علي تدوير ما يقرب من 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام .

وذكر " هلال" أن الشركة بصدد استكمال أعمال الترويج لمشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات بطاقة تصميمية 2.5 مليون طن سنويًا ، من بينها 1.5 مليون طن منتجات بتروكيماوية متخصصة و 850 ألف طن من المنتجات البترولية باستثمارات بـ 8.5مليار دولار.

وتسعي الشركة وفقا لتصريحات " هلال" برفع معدلات الانتاج السنوي من المواد البتروكيماوية لـ4 ملايين طن سنويا و دخولها في استثمارات بملياري دولار من أهمها مشروع شركة السويس لإنتاج مشتقات الميثانول، ومشروع شركة سيدبك لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين، بالإضافة إلى مشروع شركة إيثيدكو لإنتاج البيوتادايين ، ومشروع تداول وتخزين غاز الإيثان.

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