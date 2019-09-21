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توك شو

خمورجي وحشاش.. كرم جبر: هذا يقود مظاهرات الإخوان المزعومة.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:45 م
كرم جبر
كرم جبر
هاني حسين
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إننا نواجه حرب تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب والشائعات، وتم تزييف تصريحات شيخ الأزهر منذ عام 2012 ضد الإخوان على أنها تصريحات حديثة.

وأضاف كرم جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم بث فيديوهات من المواطنين من الميادين للتأكيد على أن مصر لا يوجد بها مظاهرات او ثورة.

وتابع كرم جبر:" قائد ثورة الإخوان المزعومة خمورجي وحشاش"، مضيفا:" الإعلام المصري ليس ضعيفا أو فاشلا ولا يفرض عليه الدخول في معركة له، والمواجهة بدأت من قنوات وسائل الإعلام لفضح زيف وشائعات جماعة الإخوان" .

وأكمل كرم جبر:" بعض دعاة الفوضى يتمنون الفوضى وأكدوا على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك مظاهرات كثيرة في المحافظات ولكن الشعب المصري كشفهم وتصدى لهم".

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