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بين الناس

أهالي المرج الجديدة تعاني من الباعة الجائلين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:37 م
المرج الجديدة
المرج الجديدة
كريم ناصر
أرسل نادر محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تعدى الباعة الجائلين وسائقى الميكروباص على منطقة المرج الجديدة.

وأوضح نادر ان منطقة المرج الجديدة بحى المرج تعانى من تعدى الباعة الجائلين و اصحاب المحال التجارية يوميا على مساحة الشارع المجاور لمحطة المترو ونشر نوعا من البلطجة ما لا يوفر حياة ادمية لسكان الحى

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.ا

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