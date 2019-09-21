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رياضة

مركز شباب ناصر يضم لاعب بنى سويف موسمًا على سبيل الإعارة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:24 م
محمد عامر طه لاعب
محمد عامر طه لاعب نادي بني سويف
رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادى مركز شباب ناصر بني سويف، في إتمام التعاقد مع محمد عامر طه لاعب نادي بني سويف ، على سبيل الإعارة لمدة موسم ،لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدوري القسم الثالث.

ووقع اللاعب محمد عامر على عقود انضمامه لناصر بني سويف في حضور ياسر رجب المدير الفني للفريق ،وياسر ربيع مدير الكرة وبعض مسئولي مجلس الإدارة.

قال مسئولو مجلس إدارة نادي ناصر بني سويف ، إن إدارة النادي والجهاز الفنى قرروا التعاقد مع محمد عامر نظرا لحاجة الفريق له ولخبرته الكبيرة داخل الملعب.

يذكر أن محمد عامر سبق له اللعب من قبل في نادي تليفونات بني سويف والاسيوطي وبني سويف قبل أن ينضم علي سبيل الإعارة لنادي ناصر بني سويف الرياضي.

من جهة أخرى، عبر محمد عامر في تصريحات "لصدى البلد"،عن سعادته بالانضمام لفريق ناصر بني سويف لمدة موسم، لافتا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للمنافسة مع فريق ناصر بني سويف والصعود للقسم الثانى ،ووجه الشكر لمسئولي ولاعبي نادي بني سويف.

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