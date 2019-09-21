محمد محسن أبو جريشة مديرا فنيا لفريق الفيوم

نجح مجلس إدارة نادي الفيوم في التعاقد مع نجم الإسماعيلى السابق محمد محسن أبو جريشة لتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم في دوري القسم الثاني بعد اعتذار حسين عبداللطيف عن استكمال المهمة لتديب منتخب الكرة النسائية .
ويذكر أن حسين عبد اللطيف المدير الفني للفيوم، أعلن رحيله عن تدريب الفريق الفيومى عقب المباراة الودية مع فريق العياط ، ليتولى تدريب منتخب مصر للكرة النسائية .
جدير بالذكر أن محمد محسن أبوجريشة المدير الفني الجديد للفريق الفيومى لاعب كرة قدم مصري من مواليد 4 أغسطس 1981 من الإسماعيلية في مصر يلعب لنادي الإسماعيلي المصري ، وشغل منصب المدرب العام للإسماعيلي .